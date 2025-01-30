Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası rekor seviyelere yaklaştı.

Ons altın, gün içerisinde yüzde 0,69 yükselişle 2 bin 779 dolara kadar yükseldi.

Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi.

Gram altın fiyatı, zirveyi 3 bin 198 Türk Lirası'na taşıdı. Çeyrek altın ise 5 bin 226 Türk Lirası'na kadar çıktı.

Fed, politika faizi yüzde 4,25-yüzde 4,5 seviyesinde sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam verilerinin, faizleri indirmenin uygun olacağını gösterene kadar yeni bir indirim konusunda acele etmeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, faiz kararı nedeniyle Powell'ı hedef aldı. Trump, "Enflasyonu durdurmaktan fazlasını yapacağım. Ülkemizi mali ve diğer açılardan tekrar güçlendireceğim." dedi.

Fed üyeleri, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini yineledi ve yüzde 2 hedefine doğru ilerleme referansını metinden çıkarttı.

Analistler, Trump'ın tarife planlarının enflasyon yaratacağına dair endişeler nedeniyle güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini ifade etti.