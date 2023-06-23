Ulusal Birlik Partisi, 25 Haziran Pazar günü yapılacak milletvekilliği ara seçimini kazanmak için Adayı Ali Başman etrafında kenetlendi.

Gönyeli’de düzenlenen büyük buluşma etkinliğine, beklenenin üzerinde ilgi ve katılım, “ Bu seçimi Ali Başman kazanacak” görüşünü de güçlendirdi.

Gecede yapılan konuşmalar ve verilen mesajlar coşkuyu iyice artırırken, “ Gönyeli, Amcaoğlu’ndan sonra ikinci zaferi kutluyor” denilmesine de neden oldu.

AMCAOĞLU

Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, gecede yaptığı konuşmada, Ulusal Birlik Partisi’nin, Milletvekili Adayı Ali Başman için kenetlendiğini vurguladı.

Amcaoğlu, “ Gönyeli bu akşam gücünü ve farkını yine gösterdi. Pazar Günü, güneş yeniden ama bu kez daha güçlü doğacak. İstikrar için, daha güzel günler için doğacak” dedi.

GARDİYANOĞLU

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da Gönyeli’nin bir kez daha tek yürek olduğuna işaret etti.

Gönyeli ve Alayköy’ün yeni bir zaferin meşalesini yaktığını vurgulayan Gardiyanoğlu, “ Son iki gün… Sokakları tek tek dolaşacağız, kapıları tek tek çalacağız. Ali Başman kardeşimiz için bir olacağız. Seçimi birlikte kazanacağız, gücümüze güç katacağız” diye konuştu.

OLGUN AMCAOĞLU

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da geceye büyük katılımın heyecanlarını daha da artırdığını belirterek, “Kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. 25’inde 25 dediysek buna karar vermişsek, bu iş bitti. Bu saatten sonra tek yapmamız gereken daha güçlü devletimize daha çok sahip çıkmaktır” dedi.

Amacaoğlu, “Yürekten söylüyorum. Ali Başman kardeşimiz hem meclise aramıza, hem bu yolda yürüyüşümüze hoş geldin. Senin de katkılarınla, asırlık projelere, insanımız için daha refah ve huzur dolu günlere hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu

BAŞMAN

UBP Miletvekili Adayı Ali Başman da, “ Bu adaylık süreci herkese nasip olmaz. İnanılmaz güzellikler yaşadım. Rüya mı gerçek mi diye soruyorum. Bu sevgi seline, ilginize alakanıza çok teşekkür ediyorum. Bayram arifesinde, sizin desteğinizle, 24 arkadaşımın yanında olacağım” şeklinde konuştu

Ülkenin ekonomik ve finans yönetiminde görevli yol arkadaşlarına, yardımcı olmak için bu yola çıktığını vurgulayan Başman, “ Devletimize inanıyoruz. Devletimizi, insanımızı daha güzel günlere, ancak yürekten inanlar götürebilir. Biz inanıyoruz, sonuna kadar devletimiz, halkımız, Anavatanımız diyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkeme hizmet etmekten daha anlamı bir görev, daha büyük bir iş yoktur” diyen Başman, seçilmesiyle gençliğe, ekonomiye, eğitime, KKTC’ye güç katacaklarını vurguladı.

Başman, “ Yolumuz açık olsun, Gazamız mübarek olsun… Yürüyelim arkadaşlar” sözleriyle büyük alkış aldı.

HASİPOĞLU

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, “ Bu akşamki kalabalık, coşku Amcaoğlu’ndan sonra ikinci zaferin müjdesini veriyor” dedi

25 Haziran Pazar Günü’nün tarihsel önemine vurgu yapan Hasipoğlu, “ Ali Başman kardeşimizi Pazar günü seçelim, 2027’ye kadar hükümette kalalım. Daha güçlü olalım, 2027’de tek başına iktidar olalım” ifadelerini kullandı