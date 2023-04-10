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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.

Şu anda ülkenin elektirk ihtiyacının 330 megavat olduğunu kaydeden Amcaoğlu, bu ihtiyacın yaz aylarında 440 megavata çıkacağını kaydetti.

Amcaoğlu'nun konuşması sırasında CTP Milletvekili Ongun Talat'ın yerinden konuşmasıyla Meclis Genel Kurulu'nda gerilim bir anda yükseldi. CTP ile UBP Vekilleri arasında gerginlik yaşandı. CTP Milletvekili Asım Akansoy ile UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak yerlerinden kalkarak birbirlerine sözlü sataşmada bulundu.

Gerginliğin dinmesiyle, Amcaoğlu, konuşmasına devam etti.

Teknecik'in kapasitesiyle ilgili bilgiler paylaşan Amcaoğlu, Teknecik'in şu an maksimum 368 megavat üretim kapasitesine sahip olduğunu kaydetti 'Haziran'dan sonra canımızın yanacağı elektrik kesintileri olacaktır' dedi.

Amcaoğlu'nun konuşması bu sırada da defalarca CTP'li vekiller tarafından kesildi. Bunun üzerine Amcaoğlu, kürsüyü terk etti.