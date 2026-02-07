Bunlar da ilginizi çekebilir

Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Yağmur Sokak (Concorde Otel önü) çevresindeki trafik ve otopark düzeninin rahatlatılmasının hedeflendiğini kaydeden Amcaoğlu, kent genelinde yıllardır bekleyen sorunların vatandaşların duyarlılığıyla birlikte tek tek ele alındığını vurguladı. Belediye olarak planlı ve kalıcı adımlar atan bir anlayışla çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Altyapı sürecinin tamamlanan bölümlerinin ardından kaldırım ve üstyapı düzenlemelerinin, planlama doğrultusunda etaplar halinde hayata geçirildiğini ifade etti.

