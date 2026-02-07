Başbakan Üstel, ziyaretlerinin ardından BRT’ye Güzelyurt temaslarını değerlendirdi. Güzelyurt’un en yakın zamanda hastanesine kavuşturulacağını kaydeden Üstel, hükümet olarak bölge halkına verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, ziyaretleri sırasında aldıkları bilgiler ışığında Güzelyurt’taki yeni sosyal konut konutları Haziran ayı içerisinde konut sahipleriyle buluşturmuş olacaklarını belirtti.

Güzelyurt’a yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Üstel, bölgenin büyük ihtiyacı olan soğuk hava deposunun yakın zamanda faaliyete geçeceğini ve Güzelyurt halinin temelinin kısa süre içerisinde atılacağını söyledi.

Başbakan Üstel, Güzelyurt Belediyesi ile yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Mayıs ayında da Güzelyurt halkını deniziyle buluşturmak için temel atacaklarını kaydetti. Üstel, Güzelyurt’a verdikleri tüm sözleri bir bir yerine getireceklerini vurguladı.