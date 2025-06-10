Amcaoğlu, “Azerbaycan'ın yeşil enerji konusunda zengin bir deneyimi ve bilgi birikimi var. Elbette kardeş ülkenin bu deneyimini paylaşmak ve birlikte adımlar atmak isteriz” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, II. Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İş birliği Forumu ve Fuarı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye giden Bakan Amcaoğlu, Bayraqdar Media adlı yayın organına özel demeç verdi.

KKTC ile Azerbaycan arasında birçok alanda iş birliği fırsatları olduğunu belirten Amcaoğlu, bu alanlardan birinin yeşil enerji olduğunu kaydetti. Amcaoğlu, “KKTC olarak şu anda 594 megavatlık bir enerji tabanımız var ve bunun 120 megavatı güneş enerjisinden sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta yılın büyük bir bölümünün güneşli olduğuna ve 2 bin 400 saat güneş potansiyelinin bulunduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, bunun KKTC'ye büyük bir avantaj sağladığını vurguladı.

Amcaoğlu, "Türkiye halihazırda toplam enerji üretiminin yüzde 55'inden fazlasını yenilenebilir enerjiden sağlıyor. Bahsettiğim gibi kardeş Azerbaycan'ın bu alandaki başarılarını da yakından takip ediyoruz. KKTC olarak 2030 yılına kadar tamamen ‘yeşil enerji’ye dayalı bir ada modeli yaratmayı amaçlıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın bu yöndeki deneyimi ve desteği bizim için önemli. Bu destekten güç alarak bu alanda başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.