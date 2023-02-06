Rum Lider Nikos Anastasiadis, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye ve Türkiye’deki depremler nedeniyle mesaj yayımladı.

Anastasiadis, “Suriye ve Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin kurbanlarının ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız tüm yaralılarla birlikte, onlara acil şifalar diliyoruz.” dedi.

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