Anastasiadis, “Suriye ve Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin kurbanlarının ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız tüm yaralılarla birlikte, onlara acil şifalar diliyoruz.” dedi.

Rum Lider Nikos Anastasiadis , sosyal medya hesabı üzerinden Suriye ve Türkiye ’deki deprem ler nedeniyle mesaj yayımladı.

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