Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 16 Eylül saat 18:00 sıralarında, Haspolat’ta sakin 46 yaşındaki Ayhan Kutuğu, Haspolat’ta bulunduğu bir mekanda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polisin soruşturma devam ediyor.