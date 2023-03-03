Gelen son bilgilere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Mansur Yavaş ile görüşmeye gittiği bildirildi.

Meral Akşener'in bugün yaptığı açıklamada masadan kalkması, Mansur Yava ş ve Ekrem İmamoğlu'nu göreve çağırmasının ardından gözler CHP'ye çevrildi.

Dün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen altılı masa toplantısında liderlerin en önemli gündemi cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Siyasetin gündemi için kritik öneme sahip toplantının ardından 6 liderin imzasıyla, öncekilere göre oldukça kısa olan açıklamada pazartesi günü yapılacak açıklama işaret edilirken İYİ Parti 'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı iddiaları kulisleri yeniden hareketlendirmişti.

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