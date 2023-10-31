Ankara'nın Çankaya ilçesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki bir apartmanın inşaatına çimento döken S.Z. idaresindeki beton mikseri, ağırlık ve yokuş nedeniyle kontrolden çıktı.

Beton mikseri durdurulamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kısımdaki başka bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine düştü.

Can kaybı ve yaralananın bulunmadığı olayda, beton mikserinin üzerine düştüğü araçlar kullanılmaz hale geldi.

Ebrar Sitesi'nin betonunun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu belirlendi Ebrar Sitesi'nin betonunun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu belirlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Beton mikseri, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.