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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ebrar Sitesi'nin betonunun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu belirlendi

Ebrar Sitesi'nin betonunun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu belirlendi

Can kaybı ve yaralananın bulunmadığı olayda, beton mikserinin üzerine düştüğü araçlar kullanılmaz hale geldi.

Beton mikseri durdurulamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kısımdaki başka bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine düştü.

Ankara 'nın Çankaya ilçesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki bir apartmanın inşaatına çimento döken S.Z. idaresindeki beton mikseri, ağırlık ve yokuş nedeniyle kontrolden çıktı.

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