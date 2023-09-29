Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki patlamada hayatını kaybeden kişinin 68 yaşındaki Fatma Köse olduğu öğrenildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve konuyla ilgili gerekli teknik, yasal incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.

Patlamanın etkisiyle çevre binalarda da hasar meydana geldi.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI: 68 YAŞINDAKİ FATMA KÖSE HAYATINI KAYBETTİ

NTV canlı yayınına bağlanan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Doğalgaz patlaması gerçekleşmiş durumda. 68 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybetmiş durumda. Evde tek başınayken gerçekleşiyor. Eşi gece çalıştığı için evde değildi. Arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar, bina tamamen boşaltıldı. Bir kaçak var mı, elektrik kontağından mı oldu patlama teknik incelemenin ardından ortaya çıkacaktır." dedi.