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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi.

Caminin etrafında güvenlik tedbiri alan ekipler, kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti.

Erdoğan: Terörsüz Türkiye' çabalarında artık yeni bir safhaya geçilmiştir

Erdoğan: Terörsüz Türkiye' çabalarında artık yeni bir safhaya geçilmiştir

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camisi'nde teravih namazı kılındığı sırada cami cemaatinden rahatsızlananlar oldu.

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