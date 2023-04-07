Bunlar da ilginizi çekebilir

Balıkesir nüfusuna kayıtlı şehidin evli ve 1 yaşında kızı olduğu ifade edildi.

Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, hastaneye gelerek bilgi aldı.

"Çöp atma" kavgasında iki kişi hayatını kaybetti

"Çöp atma" kavgasında iki kişi hayatını kaybetti

Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak, müdahaleye rağmen şehit düştü.

Olay yerine varan ekibin bölge güvenliğini almak için yola dubaları yerleştirdiği sırada, ekipteki astsubay kıdemli çavuş Tansu Çolak'a plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir araç çarptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.