Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mamak'ın Gökçeyurt Mahallesi'ndeki TÜBİTAK-SAGE tesisinde saat 16.40'ta atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, patlamayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda başka yaralanan bulunmadığını, yangının söz konusu olmadığını bildirdi.

Adli ve idari inceleme başlatıldı

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) yerleşkesi Yakıt, Patlayıcı ve Astar Tasarım Altyapısı'nda (YAPATA) bulunan kimyasal atık sahasında, atıkların geçici depolandığı kısımda 25.09.2023 Pazartesi günü 16.40 sularında ilk tespitlere göre kimyasal reaksiyon meydana gelmiştir. Çıkan yangında ilgili altyapıda bulunan bir çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir” denildi.

Açıklamada, “Çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayla ilgili gerekli adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.