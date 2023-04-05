Antalya'da ticari geminin batması sonucu 3 mürettebat öldü. Olay Kumluca ilçesi açıklarında saat 03.47'de meydana geldi.

Hatay İskenderun'dan Ukrayna'ya giden Gine Bissau bayraklı "Joe 2" adlı alüminyum yüklü ticari gemi batmak üzere olduğunu belirterek bölgedeki tüm gemilere acil yardım çağrısı gönderdi.

Bölgeye 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Gemideki Suriye uyruklu 14 mürettebattan 8'i kurtarıldı, 3'ü ise hayatını kaybetti. 3 personeli arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Batan gemidekilerin Suriye uyruklu Mhmod Smea, Alaa Mansour, Bassem Aris, Aziz Kherbek, Ali Beshlawi, Mustafa Hemdan, Jaafar Haifa, Hasan Jaser, Nabil Hasan, Abdulrahman Fawakhrji, Emad Jrad, Gadır Shaaban, Bassim Tawil, Ramez Namrah olduğu belirlendi.

Diğer kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Denizdeki fırtına ise kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.