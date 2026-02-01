İLK KAZA HABERİ ANTALYA'DAN

Antalya ve Burdur'dan katliam gibi kaza haberleri geldi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürler Kavşağı'nda saat 10.20 sıralarında virajı alamayıp şarampole devrildi.

DOKUZ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada dokuz kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

VALİ ŞAHİN: OTOBÜSÜN SÜRATLİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Antalya Valisi Hulusi Şahin, otobüsün dün akşam Tekirdağ'dan yola çıktığını ve bugün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." dedi.

Vali Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığı yeni açıklamada da olay yerinde sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını belirtti.