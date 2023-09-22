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Ekipler, Tanrıverdi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Bu sırada iddiaya göre tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayağa kalkan Tanrıverdi, 60 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde akşam saat 21.15 sıralarında Macun Mahallesi 2057. Sokak'ta Ahmet Tanrıverdi (70) ve arkadaşı M.C. (63), uçurum kenarına gelerek oturmaya başladı.

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