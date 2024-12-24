Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Haluk Levent, göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındığı öğrenilen 56 yaşındaki sanatçı, bu sabah anjiyo oldu.

Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Haluk Levent'in son durumuyla ilgili bilgi verdi.

"STRESE BAĞLI KAN AKIŞINDA YAVAŞLAMA TESPİT ETTİK"

Ünlü sanatçının doktoru, Çağla Şıkel'in programında yaptığı açıklamada; "Haluk Levent'e anjiyo yaptık. Strese bağlı kan akışında yavaşlama tespit ettik" ifadelerini kullandı.

"ANJİYOGRAFİ YAPILMASINA KARAR VERDİK"

Ardından sosyal medya hesabından da Haluk Levent ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Sanatçı Haluk Levent’e anjiyografi uygulaması gerçekleştirdim. Haluk Levent, Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan, aynı zamanda güçlü sesiyle tanınan bir sanatçıdır. 2024 Temmuz ayında bir konser sırasında yaşadığı göğüs ağrısı sonrası yapılan tetkiklerinde, kalp krizi geçirmediği anlaşılmış ancak bu süreçte farkında olmadığı bir şeker hastalığı tespit edilmiştir. O dönemde şeker ilaçlarına başlamış olsa da, muhtemelen kullanması gereken diğer ilaçlar reçete edilmemişti. Ayrıca, kolesterol seviyesinin de yüksek olduğu ve yoğun iş temposunun sağlık risklerini artırdığı biliniyordu. Dün yeniden bir göğüs ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan EKG ve kan tetkiklerinde bazı değişiklikler tespit edilmesi üzerine, durumunun daha netleştirilmesi amacıyla anjiyografi yapılmasına karar verdik. Durumu acil olmamakla birlikte, detaylı bir değerlendirme gerekliydi. Bugün gerçekleştirdiğim anjiyografide, 'koroner yavaş akım' olarak adlandırılan bir bulgu saptadık. Bu durum, şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve stresin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan, kalp krizini taklit edebilen bir tabloyu ifade eder."

"MASUM GİBİ GÖRÜNSE DE..."

Yazıcıoğlu, sözlerini "Masum gibi görünse de, koroner yavaş akım, kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durumdur.

Haluk Levent’in bundan sonraki süreçte stresten uzak durması, diyet ve egzersize düzenli olarak devam etmesi ve ilaçlarını eksiksiz kullanması büyük önem taşımaktadır. Erken dönemde tespit edilen bu bulgu, gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kendisine ve tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlığına dikkat ederek, değerli sosyal projelerine ve sanatına uzun yıllar başarıyla devam etmesini temenni ediyorum" diye noktaladı.

TABURCU OLDU

Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Haluk Levent'in taburcu olduğu öğrenildi.