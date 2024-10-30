Polisin açıklaması şöyle:

30.10.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de kalmakta oldukları apartman dairesi içerisinde, yüksek sesle müzik dinleme konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, H.M.Ö.(E-27) eline aldığı bıçak ile ev arkadaşı Y.G.(E-32)’ye saldırdığı sırada, ayırmak için araya giren ev sakini S.E.T.(E-23)’yi bıçak ile karın kısmından yaralamıştır. S.E.T. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. H.M.Ö. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.