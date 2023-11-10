Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans vermesini bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.

SON İDMANA KATILMADI

Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, yarın oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı.

Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.

La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid yarın akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda kadroda yer almayacak.

Teknik Direktör Ancelotti ise son durum hakkında yaptığı açıklamada, "Arda Güler sakatlandı mı? Evet. Braga maçından önce sakatlanmıştı. Ama durumu ciddi değil." dedi.