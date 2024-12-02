Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların” Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Tecavüzkar Alet Taşıma” suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, 01.12.2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Metehan Sınır Kapısı ile Kermiya şehit arsaları arasında kalan bölgede CÖŞ ekiplerinin araçlı devriye yaptıkları esnada yol kenarında şüpheli bir vaziyette park halinde bulunan LY 388 plakalı aracın yanına kontrol için gittikleri anda aracın şoför kısmında oturmakta olan M.V.B'nin polisi görmesi üzerine araçtan inerek otlar içerisine bir şey attığı esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, otlar içerisinde alüminyum folyo kağıdına sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup emare alındıktan sonra, araçta yolcu olarak bulunan E.K ve İ.C'nin huzurunda arama yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan aramada aracın sol ön kapı kolu içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık bir gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sol ön yolcu koltuğunun paspası üzerinde alüminyum folyo kağıdına sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sol ön yolcu kapısının cebi içerisinde gri renk yazısız naylon içerisinde ağız uzunluğu 12 cm toplam uzunluğu 21.5 cm olan ucu sivri yeşil saplı bıçak, arka bagaj içerisinde mavi, siyah ve kırmızı bant ile sarılı toplam uzunluğu 83 cm olan yuvarlak ahşaptan mamul sopa bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlı M.V.B'nin ifadesinde uyuşturucuların kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve kayıp olduğuna inanılan emareler mevcut olduğunu, uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştıracaklarını söyledi. Polis, ayrıca uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.