Alithia gazetesi, 31 yaşındaki bir kişinin uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanırken suçüstü yakalandığını yazdı.

Habere göre pazar sabahı Paralimni’e asayiş devriyesi yapan polis ekiplerince durdurulup aranan bir aracın hem sürücüsünün hem de yanındaki yolcunun uyuşturucu madde etkisi altında olduğu saptandı.

31 yaşındaki şoförün tasarrufunda naylon poşetler içerisinde yaklaşık 9,5 kilogram ağırlığında Hint keneviri bulundu. Şoföre yapılan narko-test sonucu pozitif çıktı, hem şoför hem de yolcu gözaltına alındı.