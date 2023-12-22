Areda Survey 2021 yılından itibaren her yıl gerçekleştirdiği esnafa güven araştırmasıyla Türk toplumunun değişen bakış açısını ortaya koydu. Araştırmada esnafa olan güveninin her yıl azaldığı görülse de 2023 yılında ‘Her konuda güvenirim’ diyenlerin 2022 yılına göre artış gösterdiği de dikkat çeken bir sonuç olarak yer aldı.

Hiç güvenmeyenlerin oranı yüzde 28

Areda Survey’in 2023 yılı verileri baz alındığında; Türk halkının yüzde 13,5’i esnafa ‘Her konuda güvenirim’ derken, yüzde 14,4’ü ‘Ne güvenirim ne güvenmem’ cevabını vererek daha kararsız bir tutum sergiliyor. ‘Bazı konularda güvenirim’ diyenler yüzde 20,3’lük bir kesimi kapsıyor. Esnafa güvenmediğini belirten yüzde 51,8’lik oran detaylandırıldığında; yüzde 23,8’i ‘Fazla güvenmem’, yüzde 28’i ise ‘Hiç güvenmem’ cevabını verenlerden oluşuyor.

Güven oranı yıllar içinde azaldı

Aynı araştırmada esnafa hiç güvenmediğini söyleyenlerin yıllara göre oranları şu şekilde değişim gösteriyor; ‘Hiç güvenmem’ cevabı 2021 yılında yüzde 17,2 iken, 2022 yılında 28,1’le yükselişe geçiyor ve bu oran 2023 verilerinde de yüzde 28 ile bir önceki yıla göre benzer bir karşılık buluyor.

Esnafa ‘Her konuda güvenirim’ diyenlerin yıllara göre değişimi ise; 2021’de yüzde 14,5 iken, 2022 yılında yüzde 6,9’a düşüyor. 2023 yılında ise bu oran yüzde 13,5’e çıkıyor.

Türkiye genelinde 2 BİN 384 kişinin katıldığı ve 27 Ekim – 31 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.