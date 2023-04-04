ABD'de alanında uzman bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışmada yeni bir tüp bebek yöntemi geliştirildi.

Ebeveynlerin isteyen cinsiyette bebek sahibi olmasını sağlayacağı öne sürülen tekniğin yüzde 80 oranında başarılı olduğu belirtildi.

Aralarında New York'taki Weill Cornell Medicine'den Prof. Gianpiero Palermo'nun da bulunduğu araştırmacılar, tekniğin 'son derece güvenli olduğu kadar verimli, ucuz ve etik açıdan kabul edilebilir' olduğunu söylüyor.

Bulgularını çarşamba günü Plos One'da yayınlayan araştırmacılar, spermi önceden ayırmak ve seçmek için bir teknik belirledi; bu da embriyoların cinsiyetinin belirlenebileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, yoğunluk ölçümlerini kullanarak, bir X kromozomunu veya bir Y kromozomunu İçerip içermediklerine göre spermi seçtiler. Çalışma, X kromozomu içeren spermin, Y kromozomu içeren spermden biraz daha ağır olduğunu öne sürüyor.

Bu IVF yönteminde sperm zenginleştirme ve cinsiyet belirleme işlemi, arzu edilen cinsiyet için embriyoların seçilmesini sağlıyor.

BİRÇOK ÜLKEDE YASA DIŞI

Ancak cinsiyet seçimi, etik kaygılar nedeniyle hâlâ bir tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Cinsiyete bağlı hastalık gibi nedenler olmaksızın cinsiyete dayalı embriyo seçimi birçok ülkede yasa dışı. Bir çocuğun cinsiyetini seçmek için bu teknolojinin kullanılması Amerika'da yasa dışı olmasa da kullanımı oldukça tartışmalı.

İngiltere'de ise hemen her ülkede olduğu gibi, çocuğun cinsiyetini seçmek belirli durumlar dışında yasak.