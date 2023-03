Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, takımının UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynayacağı ilk maçı öncesinde UEFA'nın sorularını yanıtladı.

10 numaralı formayı giymesiyle ilgili konuşan genç oyuncu, “Başkanla konuşmuştuk ve bu kulübün bana layık gördüğü bir şeydi. Benim de küçüklükten beri hayalimdi. Bildiğiniz üzere benden önce çok büyük, çok önemli isimler 10 numarayı giydi, onlara da saygım sonsuz. Tabii ki çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Ailemle paylaştım. Çocukluğumdan beri hayalimdi. Kulüple, Başkanla, Yönetimle iletişim halindeydik. Sezon başında bana ‘ister misin, olur mu?’ diye de sormuşlardı. Ben de ‘Tabii ki isterim’ dedim. Aslında bu Fenerbahçe için büyük bir sorumluluk. Ama Allah’a şükür ki her şey iyi gidiyor.” dedi.

Arda Güler, 10 numaralı formayı giydiği için mutlu olduğunu aktarırken, “Formanızın arkasında 10 numara varsa bu her zaman için çok önemlidir. Dünya futbolunda da Türkiye’de de 10 numarayı hep çok özel isimler giyer. Kulübüm de bunu bana layık gördü. Çok sevindim, çok mutlu oldum.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından ve kaptanlarından Alex de Souza'yla ilgili Arda Güler, "Her maç çok inanılmazdı. Gerek Avrupa gerekse de lig maçları olsun, hepsi çok özeldi. Alex de çok farklı bir oyuncuydu. Marsilya’ya attığı kafa golü aklımdadır, onu çok iyi hatırlıyorum. Alex’in Şampiyonlar Ligi’nde CSKA Moskova’ya sol ayağı ile attığı bir gol var ancak yaşım yetmemişti, küçüktüm o zamanlar. Sonradan izledim o golü. İnanılmaz diyebilirim.” açıklamasında bulundu.

Alex de Souza'dan aldığı mesajın ardından çok mutlu olduğunu aktaran genç oyuncu, “Sezon başında ben 25 numaralı formayı giyerken Alex bana mesaj attı, ‘Bu sezon 10 numara mı?’ diye. Ben de çok heyecanlanmıştım. İdolüm olarak gördüğüm birinden böyle bir mesaj geldiği zaman çok mutlu olmuştum. Beklentiye girmiştim ama Alex öyle bir mesaj atınca çok mutlu olmuştum. Tebrik etti ve her zaman mesajlaşıyoruz. Ona da çok teşekkür ederim.” dedi.

10 numaralı formanın önemine dikkat çeken Arda, “Fenerbahçe’de birçok dünya yıldızı 10 numarayı giydi. Bu isimleri saydığımızda 10 numaranın ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Hepsi de dünyaca ünlü isimler, yıldız oyuncular. Ben de inşallah onlar gibi kariyer yapabilirim.” diye konuştu.

Takımdaki genç oyunculara örnek olmak istediğini belirten Arda Güler, “Taraftarımız her zaman beni bağrına basıyor. Ben de soyunma odasına gittiğim an 10 numarada Arda Güler yazıyordu ve çok mutlu olmuştum. Benim gibi hayalleri olan pek çok küçük kardeşim var. Ben de burada ilk hayalimi gerçekleştirdim. Onlara da örnek olmak istiyorum.” dedi.

ARDA GÜLER EN ÇOK HANGİ FUTBOLCULARI BEĞENİYOR?

Alex de Souza, Bruno Fernandes ve Martin Odegaard'ın oyun stillerini beğendiğini söyleyen genç oyuncu, “Küçükken çok Alex izliyordum, oyun stilimi de benzetmeye çalışıyordum. Şimdi de Odegaard, Bruno Fernandes. Bu isimleri çok izliyorum. Çok üst seviye oyuncular, çok özellikli oyuncular diyebilirim.” ifadelerini kullandı.

DİNAMO KİEV'E ATTIĞI GOL

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e karşı attığı golle ilgili ise Arda Güler, “Dinamo Kiev maçının olduğu gün gol atacağımı hissetmiştim. Takım arkadaşlarım da ‘bugün gol atacaksın’ diye söyledi. Çok mutlu oldum. Avrupa’da güzel bir başlangıç yaptım. İnşallah nicelerinin ilki olmuş olur.” açıklamasında bulundu.

Arda Güler sözlerini şöyle tamamladı, “Fenerbahçe forması ile Avrupa Ligi’nde oynamak çok güzel bir duygu. Özellikle bu sezon takım olarak çok iyi gidiyoruz. Biliyorsunuz ki gruplardan da lider çıktık, her şey yolunda. Bu anlamda çok özel duygular diyebilirim.”