İspanya LaLiga’nın 22. haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas’ın konuğu oldu.

Milli futbolcu Arda Güler’in ligde ilk kez forma giydiği karşılaşmada Real Madrid rakibini 2-1 mağlup ederek, ligin yeni lideri oldu.

Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Vinicius Junior ve 84’üncü dakikada Tchouameni kaydetti. Las Palmas’ın karşılaşmadaki tek golü ise 53’üncü dakikada Munoz’dan geldi.

"Haydi daha fazlasını yapalım"

Arda Güler maçın ardından kulübün sosyal medya hesabından Real Madrid taraftarına mesaj gönderdi.

"Merhaba Madridistas. LaLiga'daki ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Haydi daha fazlasını yapalım! Hala Madrid."

Arda ligde ilk kez forma giydi

Sezon başında İspanyol devine transfer olan ve bir süre sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler, LaLiga’da ilk kez forma şansı buldu.

Daha önce Kral Kupası son 32 turunda Arandina ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev yapan milli futbolcu, Las Palmas karşılaşmasının 81. dakikasında Rodrygo’nun yerine oyuna dahil olmuştu.

Milli futbolcu, Süper Kupa maçında da forma giymişti.