Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi ve olası Beşiktaş eşleşmesi üzerine konuştu.

Kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Arda Turan "İlk gün dediğim gibi, her maçı kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Elbette bu baskı altında yaşamayı öğreneceğiz. Enerjimiz çok pozitif. 20 gün içinde ilk maça hazır olacağız." dedi.

Shakhtar Donetsk'teki hedefleri hakkında da konuşan başarılı teknik adam "Oyuncuların antrenmanlara odaklanmasını istiyoruz. Burada harika bir futbol kültürü var, sadece küçük değişiklikler yapacağız. Sıfırdan başlamaya gelmedik ve Shakhtar'ın oyun kültürüne, oyuncuların yeteneklerine saygı duyuyoruz. Bu bence başarıya giden en iyi ve en kısa yol. Fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmalıyız, çünkü bunun için hiçbir mazeret yok. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız." diye konuştu. Hocası kapıyı gösterdi, yeni rotası Fenerbahçe: Mourinho'nun gözdesi 2027'ye kadar imzalıyor

1. ön eleme turunda Finlandya'nın Ilves Tampere takımıyla karşılacaklarını belirten Arda Turan "Öncelikle büyük bir tarihi olan Beşiktaş'a çok saygım var. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Ama Beşiktaş'ı düşünemeyiz, şu an sadece 1. tur maçımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, çünkü onlar hazır. Futbol aşırı ciddiyet gerektirir. Hayatım böyle acı tecrübelerle dolu. Dolayısıyla Ilves maçı özel ilgi gerektiriyor. Bu yüzden herkesin Beşiktaş'ı düşünmesini yasaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Ilves Tampere maçı hakkında ise "Güçlü bir fiziksel yapıları var. Taktiklerini biliyoruz ve hazır olacağız. İkinci maçı sentetik çimde oynayacağız, bu yüzden ilk dakikadan itibaren klasımızı göstereceğiz. Ana hedef en iyi formda olmak. Taktiksel olarak oyuncuların zekasına güveniyoruz. Bu bizim avantajımız olacak. Fiziksel olarak onların seviyesinde olmak önemli. Oyuncular taktiksel olarak akıllı, daha çok fiziksel olarak çalışıyoruz." şeklinde konuştu.