Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame sonrası baba Arif Güran ilk kez açıklamalarda bulıundu.

"İFTİRA ATIYOR"

Katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne süren baba Güran, tutuklu bulunan aile üyelerini savundu.

Aile üyelerinin 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacağı duruşma öncesi sessizliğini bozan baba Güran, “İftira atıyor. Bir katilin lafını dinleyerek bir anne cezaevinde. Bir ağabey, bir amca cezaevinde. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir." ifadelerini kullandı.

ARABA TİCARETİ KONUSUNDA HUSUMET

Güran, HTS kameralarının güvenilir olmasını savunurken Bahtiyar ile aralarında husumet olduğunu da dile getirdi. cinayet olmadan önce araba ticareti konusunda aralarında tartışma çıktığını dile getiren baba Güran, tartışma sırasında Bahtiyar'ın kekelediğini, kendisinin de dalga geçtiğini ifade etti.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDIĞI İÇİN ŞÜPHELENMEMİŞ

Bu durum sonrası ise Bahtiyar'ın inadına bu olaya karıştığını iddia eden Salim Güran, arama çalışmaları sırasında sanıktan şüphelenmediğini dile getirdi. Nevzat, "Çünkü niye şüphelenmedim? Adam her gün arama çalışmasına katılıyor, her akşam camiye geliyor, yanımda oturuyor, çay içiyor, namaz kılıyor. İnsanın cesareti varsa... Kızımı götürmüş derede saklamış, o kadar cesaretli bir insan ve gelip yanımda oturdu. Bunu niye yapmasın?" diye konuştu.

DURUŞMAYA SAYILI GÜNLER KALDI

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.