Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fiber Projesi’nin Meclis’ten geçtiğini ve yeni bir aşamaya girildiğini duyurdu.

Proje Meclis’te tartışılırken, aralarında Telekom’un da bulunduğu paydaşlarla uzun süre çeşitli konuların ele alındığını belirten Arıklı, birçok konuda uzlaşıya varıldığını ve bu konuların ek protokolle açıklığa kavuşturulması yönünde karar alındığını ifade etti.

Söz konusu görüşmelerin resmiyete dönüştürülmesi için protokole ilişkin onay yasasının Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanması gerektiğini kaydeden Arıklı, bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ederek ek protokole ilişkin varılan uzlaşı konularını aktaracağını bildirdi.