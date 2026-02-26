-ÖZEL HABER-

Başbakan Ünal Üstel’in Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı ve mayıs ayında Anayasa değişikliği için referanduma gidileceğini açıklamasının ardından mikrofon uzattığımız vatandaşların büyük çoğunluğu, referandumdan ya hiç haberdar olmadıklarını ya da içeriğine dair hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

“Neye evet, neye hayır diyeceğimizi bilmiyoruz” diyen yurttaşlar, hükümetin bir an önce kapsamlı ve açık bir bilgilendirme süreci başlatması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların bu konuda ortak çağrısı net: Mayıs ayında sandık kurulacaksa, öncesinde kapsamlı ve şeffaf bir bilgilendirme süreci şart. Aksi halde, birçok yurttaş, sandığa katılımın düşük olabileceğini ve referandum sonucunun beklentilerin dışında şekillenebileceğini belirtti.

Vatandaşlar ne dedi?

Salim Borucu: Anayasa değişikliği referandumundan hiç haberim yok. Henüz hiçbir şey duymadım, konuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı da görmedim. Mayıs ayında yapılacak diyorsunuz, Şubat ayındayız bir an önce halkı bu konuda bilgilendirmeye başlamaları, halkın bu değişikliği kanıksaması gerekiyor.

Ersel Nor: Sosyal medyada anayasa değişikliği referandumu ile ilgili bir şeyler görüyoruz, okuyoruz ama bu kadar. Konuyla ilgili herhangi geniş bir bilgimiz yok. Nerede neden değişikliğe gidilecek bilmiyoruz. Bence halkın büyük bir kesimi de bilgi sahibi değil. Mayıs’ta referandum ama neye evet ya da neye hayır diyeceğimizi bilmiyoruz. Bir an önce bence bu halka anlatılmalı yoksa bence referanduma gidip de boşuna masraf yapmasınlar. Bizim halkımız bilmediği, anlamadığı, içine sinmeyen bir şeye evet demez, sandığa da gitmez.

Latife Söker: Ben anayasa değişikliği için referanduma gidileceğini şu an sizden duyuyorum. Herhangi bir yerde bu konuda bir bilgi ya da detaylı bir anlatım görmedim. Mayıs ayında bu referandum yapılacaksa bir an önce halkın bilinçlendirilmeye başlanması gerekir diye düşünmekteyim.

Ali Kadı: Ben anayasa referandumunu duydum ancak nerede ne değişiklik istendiğine dair yeterli bilgi sahibi değilim. Bu konuda yeterli miktarda aydınlatıcı bir bilgi de göremedim. Bu ülkede siyasi partiler hüküm sürer. Bu referandumun onların da umurunda olduğunu sanmıyorum. Partiler kendi dertlerinde. Geçtiğimiz yıllarda sanırım iki kez bu yönde referandum gerçekleşti. İkisinde de vatandaş hayır dedi. Bu referandumlar seçimlerle birlikte yapıldı, halka yeterince anlatılmadı. Bizim halkımız bilmediği bir konuya, içine sinmeyen bir şeye evet demez. Biz bunu yaşadık. Partilerin seçim derdini bir kenara bırakıp bu konuya eğilmesi gerekiyor. Ben bu noktada bu referandumun da bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hükümet bunu erken seçimden kaçınmak için yapıyor. Bence önce seçim yapsınlar sonra anayasa değişikliğine gitsinler. Samimi gelmiyor bana şu an oluşturulan durum.

Döne Kaygısız: Benim anayasa değişikliği yapılacağı yönünde hiçbir bilgim yok, şu an sizden duyuyorum. Referandum demek halkın fikrini almak demek. Bu yüzden bir an önce bizlere iyice bu değişikliğin içeriğinin anlatılması gerekiyor. Eğer düzgün anlatılmazsa, insanlarımızın içine sinmezse boşuna referandum yapılacak çünkü halk sandığa gitmeyecek. Madem böyle bir niyetleri var, bir an önce daha fazla bilgilendirici adım atmaları gerekiyor.

Sevim Aydoğdu: Mayıs’ta referandum yapılacak diye bir açıklama gördüm ancak neden referanduma gidiyoruz bilmiyorum. Hükümetin bu konuda halkı bilgilendirici adımlar atması gerekiyor. Şubat ayındayız, Mayıs’a az kaldı. Halk referandumda neye evet ya da hayır diyecek? Hiçbir bilgimiz yok. Önce halka açıklama yapsınlar, neden ne için gidiyoruz. Bu açıklamaya göre biz de özgür hakkımızı kullanalım.

Caner Seven: Anaysa referandumu yapılacak diye bir bilgim var ancak içeriğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Kapalı kutu. Bence bir açıklama yapılması elzemdir. Yeterince anlatılmalı neden gidiyoruz bu referanduma, anayasa da ne değişecek? Bunlar halka yeterince anlatılmalı. Bu gerçekleşmezse ben kendi adıma şunu çok net söyleyebilirim, bilmediğim bir şeyi oylamaya gitmem, gidersem de evet demem. Şu an bu ülkede güven vaat eden tek bir mecra yok. Bu halde iken ben gidip de bilmediğim bir şeye evet demem.

Dursun Ali Akyüz: Ben bu referandumu ilk kez sizden duyuyorum. Konuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Mayıs’ta gidilecek diyorsunuz ama bence önce erken seçime gidilmesi gerekiyor. Erken seçime gidilsin, yeni bir parlamento ortaya çıksın ardından yeni parlamento bu anayasa referandumuna gitsin. Bence şu an ülkede elzem olan anayasa referandumu değil, erken seçimdir. Mayıs’ta referandum diyorsunuz kaldı 2 ay. Halka 2 ayda neyi nasıl anlatacaksınız? Acele bir şekilde referanduma gidiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildiği gün erken seçime gidilmesi gerekiyordu.

Veli Boztepeli: Bu konuda hiçbir bilgim yok. İçeriğiyle ilgili halka detaylı bilgi verilmesi, iyice anlatılması gerektiği kanaatindeyim. Eğer bu yapılırsa ve halk bu değişikliği içine sindirirse evet oyunu verecektir.

Ayşe Mantar: Anayasa referandumu olacağını şimdi sizden öğreniyorum. Bu konuda ne bir haber ne de detaylı bir bilgi gördüm. Halka iyice anlatılması, bu değişikliğin detaylandırılması gerek.

Salih Yorgancı: Benim anayasal değişikliği ile ilgili bir bilgim yok. İçeriğini de bilmiyorum. Geçtiğimiz senelerde de anayasal değişikliği için referanduma gittik hayır dedik çünkü içeriğini bilmiyorduk. Eğer bu şekilde devam ederse bu referandumda da hayır çıkacaktır. Hükümetin seçim dönemi sokak sokak gezip kendilerini halka anlattıkları gibi bu değişikliği de aynı şekilde gezerek halka anlatmaları elzemdir diye düşünüyorum.

Şenel Özcan: Ben Mayıs ayında referanduma gidileceğini şu an sizden öğrendim. Vatana millete hayırlı olsun ancak içerik halka anlatılmalı. 2 Ay kaldı, neyi oylayacağımızı bilmiyoruz. Madem böyle bir plan var, bir an önce halkın bilinçlendirilmesi için çalışmalar başlamalı.