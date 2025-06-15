Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Arıklı, bu süreçte taşımacılar, üniversiteler, belediyeler, ana muhalefet ve iktidar ortakları ile tek tek görüşüp, halkı daha fazla bekletmeden yeni ve çağdaş toplu taşıma sistemini hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği temsilcilerini kabul eden Arıklı, KKTC Toplu Taşıma Master Planı ile ilgili bilgi verdi.

Arıklı, ülkede birçok sorunu çözecek olan ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak modern ve çağdaş bir toplu taşıma sistemi ile ilgili taşımacıların sorularını da yanıtladı.

Arıklı, yeni sistemi hayata geçirirken tüm paydaşlarla yakın istişare içerisinde olmayı sürdüreceklerini ifade etti.