Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın sorularını yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ilginç iddialarda bulundu.

Arıklı “ilk kez açıklıyorum” diyerek, İrsen Küçük Ortaokulu’nun okul gezisinde bir skandal yaşandığını ve bunun örtbas edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Arıklı, İrsen Küçük Ortaokulu öğrencilerinin Taşkent Piknik Alanına pikniğe gittiğini, orada bir kız öğrencinin alkol komasına girdiğini, diğer birkaç öğrencininse bölgedeki büfenin camını kırarak alkol aldığını, konunun kameralara yansıdığını iddia etti.

Arıklı, olayın örtbas edilmek istendiğini ileri sürdü. Öte yandan yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de konuşan Arıklı, Demokrat Parti’nin (DP) tavrına göre ya UBP ile Ersin Tatar’ı destekleyeceklerini ya da YDP olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.

Kaynak: Gıynık Gazetesi