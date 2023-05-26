Bakan Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun arkasında olduğunu vurguladı ve yasanın önümüzdeki hafta pazartesi günü meclisten geçmesini beklediklerini kaydetti.

Öğretmenlerin eylemini “haksız” olarak değerlendiren Bakan Arıklı, “Öğretmenlerin hakları nasıl budanıyor, onu bize bir anlatsınlar… Defalarca karşı tekliflerini paylaşmaları içine çağrıda bulunuldu. Ortaya somut bir şey koymuyorlar. Sürekli öğretmen ihtiyacından bahsediyorlar. OECD ortalamasında bir öğretmene 14 öğrenci düşerken, KKTC’de bu rakam 7,8’ e düştü. Ve hala öğretmen açığından bahsediliyor. Güney Kıbrıs’ta öğretmenler ortalama 18- 24 saat ders verirken bizde A grubu öğretmenler 8-12 saat ders veriyor ve bunu yeterli görüyor. Güneyde 2013 yılında ekonomik kriz ortaya çıktığında, TROYKA geldiğinde ilk yaptırımlardan birisi öğretmelerin ders yükünü artırmak olmuştu. Ancak orada kıyamet kopmadı” ifadelerini kullandı.

“ Bu arkadaşları anlamakta güçlük geçiyorum” diyen Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“Bakarsanız sendikaların hepsi federasyoncu. Bu arkadaşlar federasyona geçerek, AB’ye katılmak istiyor ancak AB’nin kriterlerini kabul etmiyorlar. Güney Kıbrıs’taki öğretmenler, istediği zaman eğitimi sekteye uğratabiliyor mu? Öğrencilerin eğitim hakkını gasp edebiliyorlar mı? Bir öğrenci okula gittiği zaman kapıda ‘Bu okulda grev var’ pankartıyla karşılaşabiliyor mu? Özelde eğitim çatır çatır devam edecek, devlette çocuklar okula gidemeyecekler. Yarın sınavlarda eğitim hakkı gasp edildiğinde, başarısız olan çocukların sorumlusu kim olacak?

Biz sonuna kadar bu yasanın ve Eğitim Bakanımızın arkasındayız. Bu yasa geçecek. Bakanlar Kurulu topyekün Nazım Çavuşoğlu’nun arkasındadır.”