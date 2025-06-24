“Serdar Denktaş” başlığı altında açıklamalarda bulunan Erhan Arıklı, şunları kaydetti:

“Serdar Denktaş tanıdığım en iyi politikacılardan biridir. Müthiş bir pratik zekası, tecrübesi ve öngörüsü vardır. Her siyasetçi gibi onun da hataları oldu, uzun siyasi hayatında.

4’lü Koalisyonun mimarı idi en son. Ne var ki 4 bilinmeyenli o denklemi kurmak kadar, onu yürütebilmekte ayrı bir maharet gerektiriyordu. Çünkü 4 farklı ideolojisi ve hedefi olan bir koalisyondu o. Nitekim yürümedi. Yıpranarak çıktı o koalisyondan. Arkasından politikayı bıraktığını açıklayarak DP ile iplerini kopardı.

Şimdi yeniden siyasete dönme hazırlıkları yapıyor. Zaten siyasetten kopmasına hiç anlam vermemiştim. Ne var ki daha yolun başında 2 büyük hata yapıyor Sevgili Denktaş.

Birincisi; Kurucusu olduğu, uzun yıllar Genel Başkanlığın yaptığı partiyi sürekli yerden yere vuruyor. Bu yanlış. Oradakilerin hepsi Denktaş’ın politikaya kazandırdığı kişiler. Bir nevi hepsi kendisinin ürettiği siyasetçiler.

İkinci büyük hatası; Durup dururken Ersin Tatara savaş açması oldu. Son yaptığı açıklama son derece üzücü; “Ersin Tatarın kazanmaması için elimden geleni yapacağım” sözü uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir söz.

Yeni Parti kurma arifesinde sağ cepheyi bu kadar karşıya almak ne kadar doğru bilemem. Bildiğim bir şey varsa Serdar Denktaş bazı şeyleri hele kendisine yapılanları unutmuyor ve intikam için sahalara dönmek istiyor. Oysa ondan öğrendiğim şeylerden birisi; kin ve nefretle, hele hele intikam duygusu ile politika yapılmayacağı idi…

Görelim. Herhalde bir bildiği vardır…”