Arıklı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit’in de katıldığı “Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu”nun açılışında konuştu.

Teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiğini ifade eden Arıklı, son beş yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık beş bin evlilik ve beş bin boşanma gerçekleştiğine dikkat çekerek, aile kurumunun zayıflamasında internet ortamının yarattığı olumsuz etkilerin de rol oynadığını söyledi.

Dijital bağımlılığın yalnızca çocuklarda değil yetişkinlerde de ciddi bir sorun haline geldiğini belirten Arıklı, yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişimin de yeni riskleri beraberinde getirdiğini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti’nde açıklanan Yapay Zekâ Eylem Planı içerisinde KKTC’nin de yer alacağını ifade etti.

“KKTC internet ortamında savunmasız”

KKTC’nin internet ortamında savunmasız durumda olduğunu dile getiren Arıklı, uluslararası dijital platformların ülkeyi tanımamaları nedeniyle temsilciliklerinin bulunmadığını ve bu nedenle yaptırım uygulamakta zorluk yaşandığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden işlenen hakaret, dolandırıcılık ve benzeri suçlarla mücadelede Türkiye’nin teknik desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Arıklı, iki ülkenin ilgili kurumları arasında acil iş birliği protokolü imzalanması gerektiğini kaydetti.

Hızlı internet altyapısı için 4.5G’ye geçiş sürecinin sürdüğünü ve evden eve fiber internet projesinin de hayata geçirileceğini ifade eden Arıklı, teknolojik gelişmelerin olası zararlarını önlemek için dijital okuryazarlığın artırılması ve ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bürüncük: “En güçlü koruma dijital farkındalık”

BTHK Başkanı Kadri Bürüncük ise internetin çocuklara önemli fırsatlar sunduğunu ancak çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek, amaçlarının çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmak değil, onları güvenli şekilde yönlendirmek olduğunu söyledi.

Çocukların dijital güvenliğinin yalnızca teknik önlemlerle sağlanamayacağını ifade eden Bürüncük, “En güçlü koruma; açık iletişim, güven ilişkisi ve dijital farkındalıktır.” dedi.

BTHK’nin güvenli internet hizmeti kapsamında aile ve çocuk paketleri sunulmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Bürüncük, mobil operatörler ve internet servis sağlayıcılarının da projeye destek verdiğini kaydetti.

Güvenli internet yaklaşımının yasaklayıcı değil, koruyucu ve bilinçlendirici bir anlayışa dayandığını vurgulayan Bürüncük, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin de Meclis’e sunulduğunu söyledi.

Ecevit: “Koruma, risk ortaya çıkmadan önlem alabilmektir”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de çocukların artık yalnızca evde ve okulda değil, dijital platformlarda da büyüdüğünü belirterek, siber zorbalık, dijital bağımlılık, çevrim içi şiddet ve mahremiyet ihlallerinin giderek daha fazla çocuğu etkilediğini ifade etti.

Çocukların korunmasına yönelik yaklaşımın bütüncül olması gerektiğini vurgulayan Ecevit, “Koruma, risk ortaya çıkmadan önce önlem alabilmektir.” dedi.

Çocukların güvenli bir dijital geleceğe sahip olabilmesi için kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü iş birliği gerektiğini belirten Ecevit, Türkiye ile KKTC arasında yürütülen ortak çalışmaların dijital risklerle mücadeleye önemli katkılar sağlayacağını söyledi.