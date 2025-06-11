Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Arıklı, Türk Dünyası’nın Kıbrıs Türkü için çok önemli olduğunu, son birkaç senede ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin de bu ilişkilerde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Bakanlığın uluslararası alanda irtibatta olduğu sivil toplum örgütlerine her zaman gereken manevi desteği sağlamaya devam edeceğini belirten Arıklı, Birliğe çalışmalarında başarılar diledi.

İlyas Demirci



Kabulde, Başkan Dr. İlyas Demirci de ticaretin, yatırımların ve ekonomik iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla, EkoAvrasya Vakfı müşterek organizasyonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduklarını belirtti.

Ülkede bulundukları sürede resmi ziyaretlere katılacaklarını belirten Demirci, yarın Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Şehircilik, Mimarlık ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları tarafından hazırlanan KKTC Kentsel Gelişim ve Kentsel Dönüşüm Strateji Planı’nın sunumunun yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığında aynı gün M. Hilâl ve Kâmil Uğurlu çifti tarafından kaleme alınan “Kıbrıs Şehrengizi” kitabının tanıtım töreninin de yapılacağını aktaran Demirci, kitabın önsözünün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yazıldığını ifade etti.

Kabulde, Bakan Arıklı’ya KKTC Kentsel Gelişim ve Kentsel Dönüşüm Strateji Planı’nın özet bir sözlü sunumu da yapılırken, daha sonra Demirci tarafından “Kıbrıs Şehrengizi” kitabının bir kopyası takdim edildi.