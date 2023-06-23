Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İskele-Bafra ana yoluna erişimlerini kolaylaştıracak olan çemberin yapımında sona gelindiğini duyurdu.

Arıklı, çemberde ışıklandırma, çizgileme ve trafik işaretleri levhalama işlemlerinin ardından yapım çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.

Bakan Arıklı, Çayırova halkının uzun yıllardır talep ettiği çemberin, söz verdiği şekilde gerçekleşecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Çayırovalıların bu halkı talebine kayıtsız kalamazdık. Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’ne de çember yapımı için verdikleri destek nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çayırova halkı, yol projesinin uygulamaya başlandığı 2012 yılından bu yana projede olmayan ancak ana yola erişimi kolaylaştıracak, zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacak çemberin projeye eklenmesi için talepte bulunuyordu. Her dönem bu talebi dile getiren Çayırovalılar, en son geçtiğimiz ay Bakan Arıklı ile Çayırova’da bir araya gelmiş ve çemberin yapımı konusunda söz almıştı.

Köyün batı çıkışına yapılacak çember sayesinde Çayırova halkının İskele’ye ulaşım kolaylaşırken, trafik güvenliğinin sağlanması adına çember öncesi ve sonrasına hız tespit kamerası da yerleştirilecek.