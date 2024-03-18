Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden genel başkanlık yarışısında rakibi olan Talip Atalay'a çağrı yaptı.
İşte o paylaşım:
"Batı Girne bölgesi için düzenlediğimiz iftar yemeğine 1000’in üzerinde partilimiz şeref verdi…
Yaklaşık 200 Partilimiz de maalesef kapıdan geri döndü.
Maksat, iftar açmak değildi elbet. Maksat, Meşaleye sahip çıkmaktı.
Yaptığımız konuşmada Talip Hocama; “Gel bu macerayı sonlandır. Adaylıktan çekil. Bertan Kardeşimizi de yanımıza alıp 28 Nisandaki Kurultayı Şahlanış Şölenine çevirelim” dedim…"