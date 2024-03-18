Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaptığımız konuşmada Talip Hocama; “Gel bu macerayı sonlandır. Adaylıktan çekil. Bertan Kardeşimizi de yanımıza alıp 28 Nisandaki Kurultayı Şahlanış Şölenine çevirelim” dedim…"

Yaklaşık 200 Partilimiz de maalesef kapıdan geri döndü. Maksat, iftar açmak değildi elbet. Maksat, Meşaleye sahip çıkmaktı.

"Batı Girne bölgesi için düzenlediğimiz iftar yemeğine 1000’in üzerinde partilimiz şeref verdi…

İşte o paylaşım:

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden genel başkanlık yarışısında rakibi olan Talip Atalay'a çağrı yaptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.