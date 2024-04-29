Ülkemizin en güzel sahillerinin belediyemiz sınırları içerisinde bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uluçay, bunun büyük bir mutluluk, aynı zamanda da önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Açıklamasında, "halkın 2024 yaz sezonu boyunca, belediyenin yetki alanında bulunan 6 plajdan kaliteli hizmeti, en uygun fiyata alabilmesi ve denizlerimizin herkes için erişilebilir olması için tüm paydaş kurum ve kuruluşlar ile yoğun biçimde çalışmaya devam ediyoruz" diyen Başkan Uluçay, özellikle askeri bölge içerisinde bulunan Derinya Plajı, Kapalı Maraş 1. Nokta ve Kapalı Maraş 6. Nokta plajlarının halk plajı olarak kullanılmasına izin ve destek veren Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür etti.