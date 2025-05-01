Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Faslı olayla ilgili bulguları aktardı.

Faslı, 30 Nisan 2025 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Alsancak’da zanlı B.A.Ç'nin arkadaşı olan İ.Y.Ş'yi (K-49,TC) rahatsız ettiği gerekçesi ile Türkiye'den gelen kalmakta olduğu apartmanın altında bekleyen ayrılma aşamasında olduğu eşi İ.Ş'nin yanına giderek, tasarrufunda bulundurduğu adına kayıtlı ve ruhsatlı olan Canik-TP-9 marka tabancayı kurup, namlusunu adı edilene doğrultarak darp edip şiddet tehdidinde bulunduktan sonra “Burak’ın babası sen misin? dediği sırada aynı apartmanda ikamet etmekte olan ve o sırada apartmandan çıkmakta olan aynı yerde sakin L.S (E-32)’ye “Burak’ın babası sen misin?" deyip dolu tabancayı üzerine doğrultup, adı edileni de darp ederek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gittiklerini zanlının tasarrufundaki tabanca ve içerisinde bulunan 14 adet 9 mm merminin emare olarak zapt edilerek zanlının suçüstü yakalandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ve suçunu kabul etmediğini belirterek ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda 1 gün ispati vücutta bulunması, 30 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin 1 milyon TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanmasına emir verdi.