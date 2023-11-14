Polis memuru İbrahim Bulak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Kasım 2023 Tarihinde saat 08:30 raddelerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat-Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin O.O.O'nun Turizm Araştırma Metotları sınavında Agboola Rafeal Babatunde’nin yerine imza atmak suretiyle başkasının kimliğine bürünerek söz konusu evrakı sahteleyerek Babatunde’nin yerine sınava girdiğini söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerin zanlının önceki gün tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının imzaladığı yoklama listesi ve sınav kağıdının emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde arkadaşı ders çalışmadığı için onun yerine sınava girdiğini söylediğini ancak Babatunde’nin yurt dışında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, muhaceretten yapılan ilk kontrolde zanlının 29 Kasım 2022 tarihinden beri 349 gündür ülkede ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini ancak resmi kayıtları henüz temin edemediklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



