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Halil İbrahim K., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Halil İbrahim K. kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Tabancadan çıkan mermi, Halil İbrahim K.'nın sol bacağına isabet etti.

2 arkadaşı ile sokakta sohbet eden Halil İbrahim K.'ya yoldan geçen araçtaki bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halil İbrahim K. (35), sokakta arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada yoldan geçen araçtan tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı. Olay, saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi.

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