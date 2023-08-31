Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Armağan Çağlayan gündeme dair açıklamalarıyla da çok konuşuluyor.

Yapılan zamlara dair zaman zaman paylaşımlar yapan Çağlayan son olarak okul çantası fiyatları hakkında yorum yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü isim "Okul çantası gördüm. 1750 TL. O ne be? Satıcıya sordum, en ucuzu dedi! Çocuğu olana kolaylıklar vallahi…" dedi.

SİVRİ BİBERİN KİLOSUNA ÇOK ŞAŞIRMIŞTI

Armağan Çağlayan daha önce Twitter hesabından sivri biberin kilosunun 60 TL olmasına isyan ederek "Nutkum tutuldu" ifadelerini kullanmıştı.