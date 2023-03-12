Tatlısu köyü sakini Özcan Bozkoyun’a ait Asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

Halil Kasap Paz. Ltd’e ait Elma (Golden)’da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Orc Foods’a ait Elma (Golden)’da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

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SVS Tic. Ltd. ait Armut (Deveci), Armut (S.M) ve Elma (Golden)’da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ürünlerde 30 numunede 25 numune temiz kategorisinde değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlandı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri’ne göre değerlendirildi.

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