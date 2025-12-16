-Özel Haber-

Skleroterapi işleminin, ince iğneler yardımıyla bacaklarda görülen varisli damarların içine köpük veya sıvı formunda özel bir ilaç verilerek gerçekleştirildiğini aktaran Zaim, bu yöntemle sorunlu damarların kapatıldığını ve kan akışının sağlıklı damarlara yönlendirildiğini ifade etti.

Gelişmiş sistemler sayesinde hazırlanan köpük uygulamasının, tedavinin daha etkili ve kalıcı sonuçlar vermesini sağladığını vurgulayan Zaim, bu yöntemi tüm uygun hastalara güvenle uygulayabildiklerini söyledi.

Skleroterapinin günlük pratikte yaygın olarak kullanılan ve yüksek başarı oranına sahip bir yöntem olduğunu dile getiren Dr. Zaim, “Hem estetik kaygıları azaltan hem de tıbbi açıdan oldukça etkili bir tedavi seçeneğidir” dedi.