Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Leandro Trossard'ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Arsenal, Trossard’ı 24 milyon euro bonservis bedeli ve artı 7 milyon euroluk bonuslar karşılığında kadrosuna dahil etti.

Leandro Trossard, bu sezon Brighton ile toplamda 17 resmi maça çıkarken 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

İngiliz ekibi, Trossard’ın 19 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZIM"

Transferinin ardından ilk açıklamalarını kulübün resmi internet sitesine yapan Belçikalı oyuncu, “Başlamak için sabırsızlanıyorum. Burası büyük bir kulüp ve ben taraftarlara neler yapabileceğimi göstermeye hazırım. Herkes zaten ne kadar iyi bir gidişatımız olduğunu görüyor ve ben de taraftarların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için buradayım” diye konuştu.