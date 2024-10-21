Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Büyükoba Yaylası Sarıçayır mevkide meydana geldi. Hakan Tatar, Çetin Tatar, Özkan Tatar ve Aykut Cancıoğlu’nun içinde bulunduğu araç, yayla yolunda aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyerek yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Özel İdaresi ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arazi araçlarıyla zorlu koşullarda bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri, bir saatlik çalışma sonucunda araçta mahsur kalan 4 kişiye ulaştı. Kurtarılan kişilerin güvenliğini sağlayan ekipler, halatlar yardımıyla kara saplanan aracı da kurtardı.

“BİR SAAT İÇİNDE MAHSUR KALANLARI KURTARDIK"

Olayla ilgili açıklama yapan Şavşat Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Fatih Kaya, Artvin Valiliği ve AFAD Koordinasyon Merkezi’nden gelen ihbar üzerine 3 araç ve 14 kişilik bir ekiple yola çıktıklarını belirtti. Kaya, “Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda mahsur kalan kişileri ve araçlarını güvenli bir şekilde kurtardık.” dedi.

Bölgedeki kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken kar yağışının devam ettiği ve yayla yollarında dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.