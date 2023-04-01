Emekli maaşı zammı sonrası milyonlarca çalışanın beklediği haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan ‘asgari ücrete ara zam gelecek mi?’ sorusuna net bir yanıt vererek ‘Temmuz’ ayını söyledi. Buna göre asgari ücret tespit komisyonu Haziran ayında tekrar toplanarak yılın ikinci yarısı için yeni bir asgari ücret belirleyecek.

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberinde, normal şartlarda asgari ücret her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor ve bütün yıl uygulanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl Ocak ayında belirlenen asgari ücret Haziranda toplanan komisyonca bir ara zam ile artırılmış ve net 5.500 TL'ye çıkartılmıştı. Yapılan zam oranı ise yüzde 30 olmuştu. Yıllık artışa bakıldığında ise yüzde 90'ın üzerinde bir asgari ücret zammı yapılmış oldu.

Geçen yıl yapılan ara zam sonrası asgari ücret hesabı şöyle olmuştu:

ASGARİ ÜCRET 6.471,00 TL

SGK PRİMİ % 14 905,94 TL

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 64,71 TL

KESİNTİLER TOPLAMI 970,65 TL

NET ASGARİ ÜCRET 5.500,35 TL

OCAK AYINDA ZAMLANMIŞTI

2023 yılında uygulanacak asgari ücret için de Aralık ayında toplanan komisyon yeni asgari ücreti brüt 10.008 TL, net olarak da 8.500 TL olarak duyurdu. Şimdi 2023 yılı için de bir ara zam gündeme gelmiş oldu. Ocak ayında yapılan artış ile asgari ücret hesabı şöyle gerçekleşti:

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 10,008.00

SGK PRİMİ % 14 1,401.12

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100.08

KESİNTİLER TOPLAMI 1,501.20

NET ASGARİ ÜCRET 8,506.80

ASGARİ ÜCRETTE ZAM KRİTERİ ENFLASYON

Temmuz ayından itibaren yeni asgari ücret uygulanması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Haziran ayında toplanması gerekiyor. Komisyonun yeni asgari ücret için yeni rakam belirlerken en büyük parametresi ise enflasyon olacak. Emekliler ve memurlar yılda iki kez oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Asgari ücrete yapılan ara zamda da yine enflasyon ölçü olmuştu. Bu yıl da yine Temmuz ayının üçünde açıklanması beklenen 6 aylık enflasyonun belirleyici olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ocak ve Şubat enflasyon rakamlarına bakıldığında oranlarda bir gerileme görülüyor. Alınan tedbirler ile enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 ile yüzde 30 arasında gerçekleşmesi de hesaplanabilir. Ancak önümüzdeki 4 aylık enflasyon bunda belirleyici olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 30'luk asgari ücret ara zammının bin benzeri gerçekleşirse brüt asgari ücret 13.010 TL'ye ulaşacak. Net asgari ücret ise 11.050 TL'ye kadar çıkmış olacak. Artış yüzde 20 olursa bu kez brüt asgari ücret 12.010 TL'ye net asgari ücret ise 10.200 TL'ye çıkacak.

MART AYI ENFLASYONU AÇIKLANIYOR

Asgari ücret, memur ve emekli maaşı üzerinde doğrudan etki eden enflasyon rakamları böylece bir kez daha önem kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını 3 Nisan Pazartesi günü duyuracak. Böylece 3 aylık enflasyon rakamı da belli olacak. Mart ayı enflasyonu öncesi içinse kritik öneme sahip enflasyon tahmini ise şimdiden netleşti. Ekonomistler Mart ayında enflasyonun yüzde 2,85 artış yönünde gerçekleşmesini bekliyor. Bu kapsamda Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat’ta ise yüzde 3,15'lik artış gösteren enflasyonun Mart ayında yüzde 2,85 gelmesi halinde 3 aylık zam oranı şimdiden yüzde 13,14 olacak.