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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Bulduğu kredi kartını teslim etmek yerine alışveriş yaptı

Bulduğu kredi kartını teslim etmek yerine alışveriş yaptı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu , yarın saat 11.00’de çalışma yaşamındaki güncel konuları görüşmek üzere toplanacak.

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