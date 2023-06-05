Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın saat 11.00’de çalışma yaşamındaki güncel konuları görüşmek üzere toplanacak.

Bulduğu kredi kartını teslim etmek yerine alışveriş yaptı Bulduğu kredi kartını teslim etmek yerine alışveriş yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak.