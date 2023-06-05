Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın saat 11.00’de çalışma yaşamındaki güncel konuları görüşmek üzere toplanacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın saat 11.00’de çalışma yaşamındaki güncel konuları görüşmek üzere toplanacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak.
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