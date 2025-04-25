Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, ekonomik başarının planlı bir gelişmeden geçtiğini söyleyerek, iktisadi bağımsızlığa ulaşabilmek için en önemli sektörünün turizm sektörü olduğunu, bu nedenle de Bakanlık olarak master planını hazırladıklarını belirtti.

Concorde Tower Hotel’de bugün Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2034 KKTC Turizm Master Planı'nın tanıtımı yapıldı.

Lansmanda, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Plan Projesi Koordinatörleri, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna konuştu.

-Ataoğlu: “Her bölgeye uygun model, kapsamlı bir yol haritası”

Bakan Ataoğlu, hazırlanan uzun soluklu çalışmanın, ülke genelinde hangi bölgede ne tür turizm faaliyetlerinin gerçekleştirileceğine dair kapsamlı bir yol haritası sunduğunu vurgulayarak, bölgesel özellikler, nüfus yoğunluğu ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda; otel yatırımları, inanç turizmi, karavan ve çadır turizmi, eğlence alanları ve halka açık plajlar gibi çeşitli alanlarda planlamalar yapıldığını ifade etti.

-"Plan, tüm bakanlıkları ilgilendiren bir çalışma"

Turizmin geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirten Ataoğlu, söz konusu planın yalnızca Turizm Bakanlığı'nı değil, diğer tüm bakanlıkları da yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Tarım Bakanlığı’ndan planlı üretime, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’ndan yerel yönetimlere kadar birçok kesimin bu çalışmadan doğrudan fayda sağlayacağını belirten Ataoğlu, “Turizm, ülke ekonomisine çok ciddi bir katma değer sağlayacak. Bugün bütçe açığının yüzde 60’tan fazlasını kapatan turizm sektörünü daha da ileriye taşımak için bu çalışma hazırlandı” dedi.

-"Muharrem Tuna’ya ve tüm katkı koyanlara teşekkür ediyorum"

Çalışmanın hazırlık sürecinde muhtarlar, belediye başkanları, kaymakamlar, üniversiteler ve sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler yapıldığını anlatan Ataoğlu, özellikle süreci büyük bir özveriyle yürüten akademisyen Muharrem Tuna’ya teşekkür etti. Ataoğlu, “Gerçekten gece gündüz demeden, bıkmadan usanmadan çok büyük bir özveriyle çalıştı. Ortaya çıkan bu eser onun gayretlerinin sonucudur.” dedi.

-“Süreci ortak akılla yürüttük”

Planın hazırlanışı sırasında yapılan sunumlar, toplantılar ve görüş alışverişlerinin çok verimli geçtiğini aktaran Ataoğlu, yerel yöneticiler ve bölge halkının önerilerine göre şekillenen planın, geniş katılımlı istişarelerle oluşturulduğunu vurguladı. Ataoğlu, “Bu şekilde olması daha doğrudur dedik ve herkesin katkısıyla ortaklaşa şekillendirdik” diye konuştu.

"Plan kalıcı bir rehber olacak"

Konuşmasında hükümetin vizyonuna da değinen Ataoğlu, “Sayın Başbakanımızın her fırsatta vurguladığı bir söz var: ‘Biz hükümete geldiğimizde yapılmayanları yapacağız’ demiştik. Bugün ortaya koyduğumuz bu eser, işte o sözün somut bir karşılığıdır.” dedi.

Çalışmanın hükümetin verdiği güçlü destek sayesinde ortaya çıktığını söyleyen Ataoğlu, “Bugün biz gideriz, yarın kim gelirse gelsin elinde hazır bir çalışma olacak.” diyerek planın kalıcı rehber olacağını vurguladı.

-“10 yıllık yol haritası, detaylı ve uygulanabilir”

Konuşmasının devamında, sunumu yapılan planın, 10 yıllık süreçte adım adım uygulanacak net ve detaylandırılmış bir yol haritası olduğunu belirten Ataoğlu, bu çalışmayla birlikte KKTC’deki turizm altyapısının dünya standartlarına taşınacağını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a, Bakanlar Kurulu üyelerine ve katkı sağlayan herkese teşekkür eden Ataoğlu, “Katılan, destek veren, emek harcayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu çalışma, ülkemizin geleceği için atılmış çok önemli bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

-Aktunç: “İktisadi bağımsızlığa ulaşabilmek için en önemli sektör, turizm sektörüdür”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ise konuşmasında ülkenin en büyük çarpan etkisine sahip, cari açığın büyük bölümünü karşılayan, kamu maliyesine, istihdama ve daha birçok ekonomik aktiviteye katkı sağlayan turizmin önemini işaret etti.

Ekonomik başarının planlı bir gelişmeden geçtiğini söyleyen Aktunç, iktisadi bağımsızlığa ulaşabilmek için en önemli sektörünün turizm sektörü olduğunu, bu nedenle Bakanlık olarak kendilerinin de planı hazırladıklarını kaydetti.

Aktunç, planı hazırlarken üç önemli konuyu ele aldıklarına dikkat ederek, bunların katılımcılık, sahiplenme ve sürdürülebilirlik olduğunu belirtti.

Tüm sektörlerin içinde olacağı bir plan olmasını istediklerini aktaran Aktunç, hazırlık sürecinde kaymakamlıklardan, belediyelerden, muhtarlardan, üniversitelerden, sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle görüştüklerini, turizm paydaşlarıyla bir araya geldiklerini belirti.

Aktunç, kendileri için ikincil olarak planın sahiplenilmesinin önemli olduğunu işaret ederek, “Herkesin sahipleneceği bir plan olmasını istedik. Bu sahiplenmenin hem toplum hem de bu planı yürürlüğe geçiren kişiler tarafından olmasını istedik.” dedi.

Üçüncü önemli konun da sürdürülebilirlik olduğunu dile getiren Aktunç, öncesinde de birçok plan, şura ve çalıştay yapıldığını ancak tümünün tozlu raflarda kaldığını hatırlattı.

-Sekiz ayda 75 toplantı

Aktunç planın sekiz ay boyunca devam ettiğini ve bu süreçte 75 tane toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, sadece yerel paydaşlarla değil, Türkiye'den de birliklerle görüşüldüğünü kaydetti.

Konuşmasında turizme dair tüm verileri ortaya çıkardıklarını vurgulayarak, bu verilere göre de çözüm önerilerinin plana eklendiğini belirtti.

Aktunç, amaçlarının turizmin anayasası olacak planı hızlıca Meclis’ten geçirmek olduğunu işaret ederek, plana katkı koyanlara da teşekkür etti.

-Tuna: “KKTC’nin turizm yol haritasının belirlenmesinde ilk olarak turizm vizyonunu belirledik”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna lansmanda plan hakkında yaptığı sunumunda, plan çalışmalarının 2024 yılı Temmuz ayında başlayıp, 2025 yılı Mart ayında tamamlandığını belirtti.

Bu süreçte hem KKTC’den hem de Türkiye’nin önde gelen kişi ve kuruluşlarından oluşan paydaşlarla 75 toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tuna, ilk aşamada yazılı kaynakların tarandığını ve KKTC turizmine dair verilerin derlendiğini, sonrasında ise KKTC Turizm Plan çalışmalarının yönetimiyle ilgili kurul ve komiteler oluşturulduğunu kaydetti.

Tuna, KKTC’nin turizm yol haritasının belirlenmesinde ilk olarak turizm vizyonunu belirlediklerini söyleyerek, söz konusu vizyonun “Bütüncül, iş birlikçi, yenilikçi yönetimle; dengeli büyüyen ve toplumun ortak faydalarını gözeten; turizmde sürdürülebilirliği önceliklendiren; iklim değişikliğiyle uyumlu, insan ve çevre üzerindeki baskının kontrol edildiği; ziyaretçilere yıl boyunca farklı deneyimlerin ve kaliteli hizmetin sunulduğu; rekabet gücü yüksek bir destinasyon olmasını sağlamak” olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Muharrem Tuna sunumunda ayrıca söz konusu vizyona ulaşmak için belirlenen stratejiler, stratejik amaçlar ve politikalar hakkında da bilgi vererek, KKTC 2025 – 2034 Turizm Plan gösterge hedefleri hakkında sayısal veriler aktardı.

Tuna, master planın uygulanmasıyla, 2034 yılı için belirlenen hedeflerin deniz ve havayolu ziyaretçi sayılarının 2024 yılında 2,2 milyondan 2034 yılı sonunda 4,8 milyona çıkarılması; kara, deniz ve havayolu ziyaretçi toplam sayısının 2024 yılında 7,1 milyondan 2034 yılı sonunda 16,2 milyona çıkarılması; otellerde konaklayan kişi sayısının 2024 yılında 1,4 milyondan 20234 yılı sonunda 2,7 milyona çıkarılması; turizm gelirlerinin 2024 yılında 1,9 milyar ABD dolarından 2034 yılı sonunda 3,4 milyar ABD dolarına çıkarılması; geceleme sayısının turizm türlerinin çeşitlendirilmesi sayesinde 2024 yılında 4,3 milyondan 12 milyona çıkarılması; ortalama kalış süresinin 2024 yılında 3.1 günden 2034 yılı sonunda 4.7 güne çıkarılması; ortalama kişi başı harcamanın 2024 yılında 881 ABD dolarından 969 ABD dolarına çıkarılması olduğunu kaydetti.